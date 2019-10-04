Английский Арсенал на поле домашнего стадиона Эмирейтс в Лондоне разгромил бельгийский Стандард в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Подопечные Унаи Эмери забили в ворота соперника четыре безответных мяча – 4:0.

Английский "Арсенал" на поле домашнего стадиона "Эмирейтс" в Лондоне разгромил бельгийский "Стандард" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Подопечные Унаи Эмери забили в ворота соперника четыре безответных мяча – 4:0.У победителей встречи дубль оформил Габриэл Мартинелли (13-я, 16-я минуты), а также по разу отличились Джозеф Уиллок (22) и Даниель Себальос (57), которому асситировал автор двух мячей Мартинелли.В параллельной игре группы F немецкий "Айнтрахт" переиграл португальский "Гимарайнш" с минимальным счетом – 1:0."Арсенал" одержал вторую победу кряду в турнире и с шестью очками возглавляет группу F, а "Стандард" расположился на второй строчке, имея в активе на три очка меньше.Результаты других матчей второго тура группового этапа Лиги ЕвропыГруппа А: "Дюделанж" – "Карабах" – 1:4, "Севилья" – АПОЕЛ – 1:0.Группа В: "Мальме" – "Копенгаген" – 1:1, "Лугано" – "Динамо" Киев – 0:0.Группа С: "Краснодар" – "Хетафе" – 1:2, "Трабзонспор" – "Базель" – 2:2.Группа D: "Русенборг" – ПСВ – 1:4, "Спортинг" – ЛАСК – 2:1.Группа E: "Селтик" – "ЧФР Клуж" – 2:0, "Лацио" – "Ренн" – 2:1.Группа G: "Фейеноорд" – "Порту" – 2:0, "Янг Бойз" – "Рейнджерс" – 2:1.Группа H: ЦСКА – "Эспаньол" – 0:2, "Ференцварош" – "Лудогорец" – 0:3.Группа I: "Сент-Этьен" – "Вольфсбург" – 1:1, "Александрия" – "Гент" – 1:1.Группа J: "Истанбул" – "Боруссия" М – 1:1, "Волфсберг" – "Рома" – 1:1.Группа K: "Бешикташ" – "Вулверхэмптон" – 0:1, "Брага" – "Слован" – 2:2.Группа L: "Алкмар" – "МЮ" – 0:0, "Астана" – "Партизан" – 1:2.