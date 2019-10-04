Кейт Миддлтон рассказала о вкусовых предпочтениях в семье. По словам герцогини, ей очень сложно определиться, что готовить, ведь семья любит разное.

Кейт Миддлтон рассказала о вкусовых предпочтениях в семье. По словам герцогини, ей очень сложно определиться, что готовить, ведь семья любит разное.Накануне супружеская чета побывала в мусульманском культурном центре в Лондоне. Таким образом семья Сассекских готовится к предстоящему туру в Пакистан. В рамках посещения мероприятия герцог и герцогиня встретились с духовным наставником местной диаспоры -Ага Ханом IV.Представители Британской короны мирно общались с мужчиной, и в какой-то момент беседа перешла к национальным блюдам. Тогда Кейт честно рассказала духовному лидеру о том, что испытывает ряд проблем, когда готовит для своей семьи. Как оказалось, не все из них любят острую пищу.Миддлтон рассказала, что они с четрехлетней дочерью Шарлоттой без ума от острого пряного карри, в то время как остальные домочадцы предпочитают что-то менее специфическое. Принц Уильям предпочитает, чтобы в блюде было немного специй, которые могут перебить основной вкус, издание Teleprogramma.pro.Впрочем, семья уточнила, что на всякий случай всегда запасает в отдельном ланч-боксе неострую пищу для детей. Все-таки слишком много пряностей могут приносить не только пользу, но и вред. Герцог Сассекский поспешил подтвердить слова своей супруги, а также уточнил, что несмотря на "прохладное" отношение к острому, он намерен попробовать национальные блюда пакистанской кухни.Отметим, что обычно в них добавляют много специй, но похоже, принца Уильяма это нисколько не смущает – любознательность превыше. Кроме того, венценосная особа пошутил, что уже вовсю готовится к путешествию – он даже возьмет с собой костюм на размер побольше, если вдруг располнеет в ходе визита.