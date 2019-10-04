Москвичам предложили высказать свое мнение о программе реновации – жители города решат, нужно ли вносить изменения в ее реализацию.

Голосование по программе реновации открылось на сайте проекта "Активный гражданин". Москвичам предлагается ответить на четыре вопроса, говорится на сайте мэра Москвы.В первом вопросе предлагается оценить срок реализации программы – являются ли 10-15 лет оптимальным сроком или же это слишком много, и нужно его сокращать.Во втором вопросе москвичей просят указать свое отношение к покупке квартиры в квартале реновации; в третьем – предположить, как повлияет программа на комфорт в районе; в четвертом – уточнить, живет ли участник опроса в доме, который вошел в программу.Программа реновации была запущена летом 2017 года. В нее вошли 5173 дома. Предполагается, что в течение 15 лет в новое жилье переедут более миллиона человек.