Суд в Северной Каролине вынес решение по делу мужчины, узнавшему о том, что его жена ему изменяет. Любовник супруги должен выплатить 750 тысяч долларов за целенаправленные вмешательства в брачные отношения.

Суд в Северной Каролине обязал мужчину выплатить деньги мужу его любовницы.В суд обратился обманутый супруг Кевин Ховард. Он сообщил, что его брак продлился 12 лет, но однажды жена попросила его о разводе. Пара ходила к семейному психологу, но это не помогло. Тогда мужчина нанял частного детектива и узнал, что жена изменяет ему с коллегой.Тогда Ховард подал в суд на любовника за "целенаправленные вмешательства в брачные отношения". Как сообщает РИА Новости, в большинстве американских штатов закон отменили, однако он продолжает действовать в Миссисипи, Нью-Мексико, Южной Дакоте, Юте и Северной Каролине, а также на Гавайских островах. Теперь любовник жены должен заплатить 750 тысяч долларов.