Актриса Дарья Мороз и ее дочь от режиссера Константина Богомолова Анна отправились на выходные в Санкт-Петербург. Северная столица встретила звезду и ее наследницу пасмурной погодой, однако настроения все равно не испортила.

Актриса Дарья Мороз и еедочь от режиссера Константина Богомолова Анна отправились на выходные в Санкт-Петербург.Северная столица встретила звезду и ее наследницу пасмурной погодой, однако настроениявсе равно не испортила.В личном "Инстаграм" ДарьяМороз опубликовала свежий снимок дочери. Артистка сообщила, что вместе с Аннойотправилась в Петербург "потусоваться" и выспаться.Интернет-обыватели немогли не заметить, как выросла наследница знаменитостей. Анна Богомолова,взрослея, становится похожа на свою бабушку по материнской линии – актрису МаринуЛевтову. Родительница Дарьи Мороз погибла, в 2000 году,катаясь на снегоходе,еще до рождения Анны.В последнее время у ДарьиМороз очень плотный график. Артистка не всегда может уделить наследницедостаточно времени, поэтому, когда выпадает свободная минута, она проводит ее сдочерью. В этом году они вместе слетали отдохнуть в Европу, побывали вБудапеште, Берлине и много где еще.Отметим, что Константин Богомолов тожепринимает активное участие в воспитании дочери. Остался режиссер в хороших отношенияхи с бывшей женой. снимается в проектах бывшего мужа.Дочь режиссера и артисткипоказывает отличные успехи в учебе. Восьмилетнюю Анну уже перевели в четвертыйкласс. Три класса начальной школы она прошла по ускоренной программе. Наследница учит четыре языка.