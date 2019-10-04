Актриса Дарья Мороз и ее
дочь от режиссера Константина Богомолова Анна отправились на выходные в Санкт-Петербург.
Северная столица встретила звезду и ее наследницу пасмурной погодой, однако настроения
все равно не испортила.
Актриса Дарья Мороз и ее
дочь от режиссера Константина Богомолова Анна отправились на выходные в Санкт-Петербург.
Северная столица встретила звезду и ее наследницу пасмурной погодой, однако настроения
все равно не испортила.
В личном "Инстаграм" Дарья
Мороз опубликовала свежий снимок дочери. Артистка сообщила, что вместе с Анной
отправилась в Петербург "потусоваться" и выспаться.
Интернет-обыватели не
могли не заметить, как выросла наследница знаменитостей. Анна Богомолова,
взрослея, становится похожа на свою бабушку по материнской линии – актрису Марину
Левтову. Родительница Дарьи Мороз погибла, в 2000 году,
катаясь на снегоходе,
еще до рождения Анны.
В последнее время у Дарьи
Мороз очень плотный график. Артистка не всегда может уделить наследнице
достаточно времени, поэтому, когда выпадает свободная минута, она проводит ее с
дочерью. В этом году они вместе слетали отдохнуть в Европу, побывали в
Будапеште, Берлине и много где еще.
Отметим, что Константин Богомолов тоже
принимает активное участие в воспитании дочери. Остался режиссер в хороших отношениях
и с бывшей женой. снимается в проектах бывшего мужа.
Дочь режиссера и артистки
показывает отличные успехи в учебе. Восьмилетнюю Анну уже перевели в четвертый
класс. Три класса начальной школы она прошла по ускоренной программе. Наследница учит четыре языка.