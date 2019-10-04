Под Краснодаром расстреляли трех охранников Кубанских деликатесов. Около десяти человек решили захватить консервный завод. Источник в органах сообщил, что в перестрелке одному ..

Под Краснодаром расстреляли трех охранников "Кубанских деликатесов". Около десяти человек решили захватить консервный завод.Источник в органах сообщил, что в перестрелке одному охраннику попали в голову, второму – в шею, третьему – в предплечье. Сейчас их жизням ничего не угрожает. Бандиты уже сбежали с территории консервного завода. Их ищет полиция, пишет .