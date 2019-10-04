На испанском курорте Майорка открылся отель для женщин, которые хотят избавиться от стресса повседневной жизни.

Гостиница на 39 номеров расположена в городе Порто-Кристо. Мужчин туда не пускают – остановиться в отеле могут только гости женского пола в возрасте от 14 лет, пишет Лента.ру.В отеле есть спа-центр и бассейн, на крыше оборудована терраса. Одна ночь обойдется примерно в 6 тысяч рублей.Несмотря на то, что гостями отеля могут быть только женщины, там работают мужчины – таким образом руководство соблюдает действующий в стране закон о дискриминации по половому признаку.