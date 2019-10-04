На площадке социокультурного пространства Завод Шпагина в Перми накануне открылся VI Всероссийский форум региональных СМИ Основная тема форума - медиа в условиях цифровой экономики, отключение аналогового телевещания, переход на цифровое телевидение, поиск ниш для монетизации контента, поддержка региональных печатных СМИ.

На площадке социокультурного пространства "Завод Шпагина" в Перми накануне открылся VI Всероссийский форум региональных СМИ Основная тема форума — медиа в условиях цифровой экономики, отключение аналогового телевещания, переход на цифровое телевидение, поиск ниш для монетизации контента, поддержка региональных печатных СМИ.В форуме принимают участие Алексей Волин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Максим Решетников, губернатор Пермского края, сообщает "Вести Пермь".Одной из актуальных тем на форуме стал переход на цифровое эфирное ТВ. Пермский край уже сделал этот шаг. Кроме того, ГТРК вещает сейчас в первом мультиплексе. Стоит отметить, что за успешную работу по цифровизации региона компания отмечена указом президента. Замминистра Алексей Волин в рамках форума вручил главному инженеру ГТРК "Пермь" Владимиру Рычкову медаль ордена "3а заслуги перед Отчеством 2-й степени".Владимир Рычков в ответной речи поблагодарил за высокую оценку работы и подчеркнул, что модернизация прошла в сжатые сроки. Освоено новое оборудование, получены новые знания. "При этом мы не меняли коллектив, весь персонал справился, и всё удалось".