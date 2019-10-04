Злоумышленник неоднократно посещал супермаркет с целью хищения алкогольной продукции, которую он прятал в рюкзак...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Останкинский задержали подозреваемого в краже из магазина 80 бутылок алкогольной продукции.В территориальный отдел полиции обратилась представительница одного из супермаркетов столицы, расположенного на улице Звездный бульвар, с сообщением о краже. Женщина сообщила, что обнаружила пропажу алкогольной продукции из помещения торгового зала.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний житель столицы. Установлено, что мужчина неоднократно посещал данный супермаркет с целью хищения алкогольной продукции, которую он прятал в рюкзак, после чего покидал торговую зону, не расплатившись за товар.Следствием и дознанием территориального отдела полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29