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У Вестей.Ru в Одноклассниках уже более 700 000 подписчиков. Благодарим наших читателей за то, что они отдают предпочтение нашему новостному контенту!В нашей группе в Одноклассниках вы найдете топовые новости России и мира, новостные репортажи, документальные фильмы, интересные опросы и тесты. Вы также можете смотреть прямой эфир телеканала «Россия 24» и прямые трансляции главных политических событий страны, кроме того, ежедневно мы транслируем в Одноклассниках вечерний выпуск программы «60 минут».Ранее мы запустили спецпроект с социальной сетью Одноклассники. Вы можете проголосовать за тему будущего познавательного ролика, а редакция соцсетей по итогам опроса готовит красочные ролик по вашим заявкам. Темы самые разные: необычные природные явления, вдохновляющие истории, интересные животные, любопытные изобретения или впечатляющие арт-объекты.Присоединяйтесь к Вестям в Одноклассниках!