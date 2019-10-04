В ходе досмотра у водителя автомобиля было изъято 44 свертка с неизвестным веществом...

Оперуполномоченные ОНК УВД по ВАО совместно с сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО задержали троих подозреваемых в попытке сбыта наркотического средства – героина.Сотрудники полиции на Лермонтовской улице остановили автомобиль марки «Шкода», в котором находились двое молодых людей и одна девушка в возрасте от 20 до 32 лет. Последние заметно нервничали и неохотно отвечали на вопросы.В ходе досмотра у водителя автомобиля было изъято 44 свертка с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию данное вещество содержит в своем составе наркотическое средство – героин, общей массой свыше 90 граммов. Было установлено, что данное наркотическое средство предназначалось для последующего сбыта.Следствием ОМВД России по району Преображенское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73