В рамках пребывания делегации был подписан Меморандум о взаимопонимании между полицейскими ведомствами...

В рамках пребывания делегации был подписан Меморандум о взаимопонимании между полицейскими ведомствами. Во время визита обсуждались вопросы сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с преступностью.Начальник ГУ МВД России по г. Москве Олег Баранов отметил, что между главками столиц налажен конструктивный диалог и сохраняется доверительный характер сотрудничества. В рамках встречи с заместителем Министра - начальником ГУВД г. Ташкента генерал-майором Рустамом Джураевым был подписан Меморандум о взаимопонимании между полицейскими ведомствами двух столиц. Документ предполагает развитие практического сотрудничества в области борьбы с транснациональной организованной преступностью, киберпреступностью, незаконным оборотом наркотиков и другими видами преступлений.«Подписание Меморандума укрепит двустороннее взаимодействие по линии обеспечения безопасности жителей и гостей столиц. Убежден, что сотрудничество правоохранительных органов России и Узбекистана будет и в дальнейшем наполняться глубоким практическим содержанием в интересах обеспечения безопасности наших государств», - отметил начальник московского Главка Олег Баранов.Члены делегации посетили Отдел внутренних дел №7 Управления координации деятельности органов внутренних дел Юнусабадского района, где ознакомились с опытом зарубежных коллег по предупреждению уличной преступности и противодействию особо опасным видам противоправных деяний. Олег Баранов выразил надежду, что обмен опытом и новаторскими идеями будет применяться и внедряться в работу полицейских ведомств обеих столиц.ГУ МВД России по г. Москве