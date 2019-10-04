Калининградские полицейские опубликовали видео налета на магазин — преступник, чтобы его не смогли опознать, нарядился перед ограблением в новогодний колпак и маску из кинофильма Крик.

Калининградские полицейские опубликовали видео налета на торговое заведение — преступник, чтобы его не смогли опознать, нарядился перед ограблением в новогодний колпак и маску из кинофильма "Крик"."Факт, что мужчина готовился к ограблению круглосуточного магазина, подтверждает не просто марлевая повязка на его лице, а настоящая маска из фильма ужасов, — рассказала Светлана Поставничная, начальник пресс-службы УМВД по Калининградской области. — Но благодаря помощи молодой и смелой продавщицы, спустя час мужчина был взят вместе с орудиями нападения.В результате нападения на магазин никто не пострадал. Подозреваемому, если будет доказана его вина по уголовной статье "Разбой", грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.