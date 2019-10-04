Известный певец и композитор Юрий Лоза высказался о ситуации с Натальей Бочкаревой.

Известный певец и композитор Юрий Лоза высказался о ситуации с Натальей Бочкаревой.Мужчина отметил, что актриса является самым обычным человеком, у которого могут найти абсолютно, что угодно. Впрочем, сам Лоза ко всему, что связано с наркотиками, относится довольно болезненно.Ну, нашли наркотики… Но она же человек, правильно? У любого человека что-то могут найти. Нашли у нее, и что?," – эмоционально высказался знаменитость.Тем не менее, мужчина отметил, что в любом случае не поддерживает злоупотребление наркотическими веществами. Он поделился воспоминаниями о том, как ему самому пришлось хоронить друзей и родных, скончавшихся от этой смертельной зависимости."Наркотики – это плохо. У всех у нас должна быть одна точка зрения. Наркотики – это зло. Я двух племянников похоронил. Поэтому я к наркотикам отношусь очень негативно. Я многих друзей перетаскал ногами вперед. Поэтому наркотики самым жестоким образом должны искореняться из нашей жизни и применяться только в медицинских целях," – подытожил исполнитель, Пятый телеканал.Напомним, что Бочкареву задержали 28 сентября. Сотрудники полиции остановили черный автомобиль марки "Кадиллак", потому то им показалось, что водитель ведет себя странно. В дальнейшем стражи правопорядка пришли к выводу, что сидевшая за рулем актриса находилась в стадии опьянения, вероятно наркотического. При ней были обнаружены купюра с остатками кокаина, а также пакетик с веществом, который знаменитость пыталась спрятать в нижнем белье.Впрочем, сама звезда сериала "Счастливы вместе" не признает своей вины и всячески пытается опровергнуть слухи. Тем не менее, вчера появилась информация, что здоровье Бочкаревой . У нее поднялась высокая температура и онемела половина лица.