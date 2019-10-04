Спортсменка Татьяна Навка прокомментировала ситуацию со слухами о якобы конфликте с Яной Рудковской.

Спортсменка Татьяна Навка прокомментировала ситуацию со слухами о якобы конфликте с Яной Рудковской.Знаменитая фигуристка, супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова отметила, что о как таковом инциденте, касательно ледовых шоу, речь не ведется совсем. Впрочем, именно ее шоу состоялось, когда Рудковской пришлось перенести свое мероприятие на другие даты.Сама же Навка отметила, что провести выступления в один день было бы невозможно, т.к. общие друзья просто "разрывались" бы между двумя шоу. Кроме того, фигуристка отметила, что перенести свой концерт она тоже не могла из-за времени аренды катка, отмечает информагентство .От супруги Евгения Плющенко, пока, комментариев не было и ее отношение к ситуации остается неясным. Однако сама Татьяна комментирует ситуацию так: "Я не обижусь, если кто-то из них придет сначала к Яне, а только потом ко мне. Для нас самое главное, это вовремя стартовать. Вступить в новогодние каникулы с готовым прокатом".Кроме того, супруга Дмитрия Пескова подчеркнула, что между ней и продюсером выстроились "здоровые отношения". Тем не менее, бизнес есть бизнес, и о дружеских уступках речи вестись не может. "У нас своя ледовая сказка, у них – своя," – подытожила знаменитость.Ранее, как сообщает информагентство , Рудковскую задело, что в день премьеры нового ледового шоу с участием ее сына Александра Навка решила поставить свое выступление вместе с 5-тилетней дочерью Надей. Постановка называется "Спящая красавица. Легенда двух королевств".