Спортсменка Татьяна Навка прокомментировала ситуацию со слухами о якобы конфликте с Яной Рудковской.
Спортсменка Татьяна Навка прокомментировала ситуацию со слухами о якобы конфликте с Яной Рудковской.
Знаменитая фигуристка, супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова отметила, что о как таковом инциденте, касательно ледовых шоу, речь не ведется совсем. Впрочем, именно ее шоу состоялось, когда Рудковской пришлось перенести свое мероприятие на другие даты.
Сама же Навка отметила, что провести выступления в один день было бы невозможно, т.к. общие друзья просто "разрывались" бы между двумя шоу. Кроме того, фигуристка отметила, что перенести свой концерт она тоже не могла из-за времени аренды катка, отмечает информагентство .
От супруги Евгения Плющенко, пока, комментариев не было и ее отношение к ситуации остается неясным. Однако сама Татьяна комментирует ситуацию так: "Я не обижусь, если кто-то из них придет сначала к Яне, а только потом ко мне. Для нас самое главное, это вовремя стартовать. Вступить в новогодние каникулы с готовым прокатом".
Кроме того, супруга Дмитрия Пескова подчеркнула, что между ней и продюсером выстроились "здоровые отношения". Тем не менее, бизнес есть бизнес, и о дружеских уступках речи вестись не может. "У нас своя ледовая сказка, у них – своя," – подытожила знаменитость.
Ранее, как сообщает информагентство , Рудковскую задело, что в день премьеры нового ледового шоу с участием ее сына Александра Навка решила поставить свое выступление вместе с 5-тилетней дочерью Надей. Постановка называется "Спящая красавица. Легенда двух королевств".