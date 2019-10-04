Летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов высказался о том, по чьей вине могло произойти крушение самолета Ан-12. По словам эксперта, следить за расходом топлива обязан штурман ..

Летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов высказался о том, по чьей вине могло произойти крушение самолета Ан-12. По словам эксперта, следить за расходом топлива обязан штурман судна.Таким образом, с большей долей вероятности к инциденту привела халатность экипажа, передает . По словам Красноперого, за количеством топлива обязан следить штурман и экипаж судна.