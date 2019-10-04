Снять номер в небольшом отеле менее чем за 500 рублей можно и на курортах, и в столице.

За 250 рублей можно найти этой осенью жилье в Сочи. В Севастополе самая низкая ставка будет 300 рублей, в Феодосии и Геленджике можно поселиться за 400 рублей в сутки, в Пятигорске – за 500, говорится в исследовании сервиса бронирования жилья Tvil.ru.Если не брать курорты, за 450 рублей остановиться можно в Красноярске и Москве. В Екатеринбурге оплата бюджетного жилья составит 500 рублей.В исследование не вошли хостелы и гостевые дома – аналитики рассматривали только цены на мини-отели.