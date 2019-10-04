Не так давно Ксения Собчак сняла очередной выпуск своего YouTube-шоу Осторожно, Собчак. Во время интервью со знаменитым поэтом и рэпером Алексеем Долматовым женщина внезапно показала округлившийся живот.

Не так давно Ксения Собчак сняла очередной выпуск своего YouTube-шоу "Осторожно, Собчак". Во время интервью со знаменитым поэтом и рэпером Алексеем Долматовым женщина внезапно показала округлившийся живот.Громкая свадьба Ксении с режиссером Константином Богомоловым стала, пожалуй, одним из самых обсуждаемых событий этого лета. Поездка до ЗАГСа на катафалке, венчание в церкви, после которого последовали жаркие танцы под эротичную песню. Такое запоминается надолго. Впрочем, хорошенько покутив в день свадьбы, молодые предпочли не улетать в медовый месяц, а вернуться к работе.Собчак вновь принялась за съемки своего проекта. На сей раз журналистка приехала к Алексею Долматову, более известному как рэпер Гуф. Она явилась прямо в 40-летний юбилей исполнителя и поэта, прихватив с собой цыган. Впрочем, мужчина нисколько не разозлился и решил показать неожиданным гостям свой дом.Знаменитости задушевно пообщались. Гуф рассказал Ксении о своих самых страшных секретах. Не забыл он упомянуть и свою бывшую возлюбленную Кети Топурию, однако внимание поклонников привлекли не только откровения певца. В один из моментов Ксения заглянула в комнату Долматова, где нечаянно показала заметно округлившийся живот.Женщина оценила обстановку и вид из окна. Кроме того, телеведущая не обошла вниманием огромную кровать исполнителя, газета "Комсомольская правда". Тем не менее, отвлечь внимание общественности от своего возможного "положения" телеведущая не смогла. В интернете уже поползли слухи, что Собчак ожидает ребенка.Правда, стоит отметить, что на некоторых кадрах у Ксении живота совсем не видно. Что это? Удачное сокрытие беременности за правильно подобранными вещами или же наоборот неудачные поза и освещение? Не ясно. Впрочем, поклонники телеведущей искренне надеются услышать в скором времени радостную весть.