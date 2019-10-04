В четверг вечером, 3 октября, произошла конфликтная ситуация с участием двадцати нетрезвых людей на территориии Хованского кладбища в Москве. Во избежание конфликтной ситуации был вызван наряд полиции. В конечном итоге незваные гости принесли извинения и покинули территорию.

В четверг вечером, 3 октября, произошла конфликтная ситуация с участием двадцати нетрезвых людей на территориии Хованского кладбища в Москве.Как сообщили "Интерфакс" в пресс-службе ГБУ "Ритуал", группа людей из двадцати человек около 20:45 пыталась проникнуть на территорию кладбища. При этом все находились в нетрезвом состоянии и угрожали сотрудникам.Во избежание конфликтной ситуации был вызван наряд полиции. В конечном итоге незваные гости принесли извинения и покинули территорию.В мае 2016 года на Хованском кладбище произошла массовая драка с перестрелкой, в которой приняли участие 200 человек. Три человека погибли, более 30 — ранены.