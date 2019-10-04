Управление МВД по Нижегородской области заинтересовалось действиями своих сотрудников, которых обвинили в подбрасывании наркотиков задержанному. Камера наблюдения зафиксировала действия стражей порядка.

Управление МВД по Нижегородской области заинтересовалось действиями своих сотрудников, которых обвинили в подбрасывании наркотиков задержанному. Камера наблюдения зафиксировала действия стражей порядка.Злополучный инцидент произошел 12 сентября, по официальным данным, Игорь Крайнов был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий, при досмотре у него в заднем кармане брюк нашли более трех граммов мефедрона. Сам подозреваемый утверждает, что стражи порядка избили его и подбросили наркотики.После того, как Крайнова отпустили под подписку о невыезде, он рассказал, что полицейские придумали историю с приобретением зелья. Якобы молодой человек увидел на заборе ссылку на телеграм-канал, где торгуют наркотиками, заказал мефедрон, забрал закладку и отправился на работу, где его и задержали.На кадрах видно, как служители закона бьют подозреваемого и что-то ему засовывают в задний левый карман, где позже при понятых и найдут пакетик с мефедроном. Крайнов после выхода на свободу обратился к врачам, которые зафиксировали многочисленные ушибы.В региональном главке пообещали разобраться в ситуации, однако отметили, что молодой человек во время задержания находился в состоянии наркотического опьянения. Ранее, по их данным, он привлекался к ответственности за употребление наркотиков.Пристальное внимание к действиям наркополицейских при задержании приковано после случая журналиста Ивана Голунова, у которого якобы обнаружили крупную партию наркотиков, но на деле смертоносное зелье было подброшено самими стражами порядка. В результате с корреспондента были сняты все обвинения, сам он отпущен на свободу, а в Москве сменился глава управления по контролю за оборотом наркотиков.