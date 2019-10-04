Американская актриса Дайан Кэрролл скончалась на 85-м году жизни в собственном доме в Лос-Анджелесе. Более 20 лет знаменитость боролась с раком молочной железы. Об этом сообщает издание ..

Американская актриса Дайан Кэрролл скончалась на 85-м году жизни в собственном доме в Лос-Анджелесе. Более 20 лет знаменитость боролась с раком молочной железы. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на зарубежные СМИ.Дайан Кэрролл приобрела популярность благодаря роли овдовевшей медсестры в сериале "Джулия". В 1975 году артистка была номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" за участие в фильме "Клодин". В 1990 году она получила именную звезду на "Аллее славы".