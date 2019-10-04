Артистка, которая уже два года счастлива в браке с
Игорем Сивовым, высказалась о союзе с Егором Кридом. Певица Нюша (Анна Шурочкина) не в восторге
от того, что тот часто вспоминает в прессе об их союзе.
Артистка, которая уже два года счастлива в браке с
Игорем Сивовым, высказалась о союзе с Егором Кридом. Певица Нюша (Анна Шурочкина) не в восторге
от того, что тот часто вспоминает в прессе об их союзе.
Любовные отношения начались у коллег по сцене пять лет назад.
Исполнитель признавался, что был безумно влюблен в певицу Нюшу и даже мечтал о
детях. Но роману не было суждено длиться долго: через два года звездная пара
рассталась.
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