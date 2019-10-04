Артистка, которая уже два года счастлива в браке с Игорем Сивовым, высказалась о союзе с Егором Кридом. Певица Нюша (Анна Шурочкина) не в восторге от того, что тот часто вспоминает в прессе об их союзе.

Артистка, которая уже два года счастлива в браке сИгорем Сивовым, высказалась о союзе с Егором Кридом. Певица Нюша (Анна Шурочкина) не в восторгеот того, что тот часто вспоминает в прессе об их союзе.Любовные отношения начались у коллег по сцене пять лет назад.Исполнитель признавался, что был безумно влюблен в певицу Нюшу и даже мечтал одетях. Но роману не было суждено длиться долго: через два года звездная парарассталась.Материал дополняется