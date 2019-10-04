Генеральная прокуратура Грузии вызвала на допрос журналиста Георгия Габунию. Ведущий может быть причастен к хищению денежных средств телеканала Рустави-2.

Генеральная прокуратура Грузии вызвала на допрос журналиста Георгия Габунию. Ведущий может быть причастен к хищению денежных средств телеканала "Рустави-2".Имя ведущего авторской программы "P.S." на телеканале "Рустави-2" в Грузии Георгия Габунии стало известно не только в его родной стране, но и в России после того, как он позволил себе нецензурную брань в адрес российского лидера Владимира Путина и его родителей. Впрочем, воспользоваться международным вниманием к своей персоне и превратить свою позорную выходку из площадной ругани хотя бы в грязный пиар журналист не смог.Куда больше влияния на судьбу журналиста может оказать его возможная причастность к нелегальным делам. Георгий Габуния был вызван на допрос в Генеральную прокуратуру Грузии, передает "". Он оказался фигурантом дела о злоупотреблении служебными полномочиями против законных интересов вещательной компании "Рустави-2", а также о присвоении денег в особо крупном размере. Допрос состоится 7 октября.Напомним, Георгий Габуния привлек к себе внимание после того, как в эфире телеканала "Рустави-2" разразился матерной руганью в адрес Владимира Путина, его умерших родителей и всех россиян. Его поведение вызвало острую реакцию прежде всегов Грузии – к зданию канала стали стекаться сотни жителей Тбилиси. Телеканал был вынужден временно прервать вещание, а затем принести официальные извинения.Материал дополняется.