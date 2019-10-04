Неизвестный мужчина открыл стрельбу в жилом доме в США.

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в жилом доме в США.Американец начал пальбу по невыясненным причинам. В итоге один человек убит, а еще двоих доставили в больницу с огнестрельными ранениями. Их состояние оценивается как удовлетворительное.Неизвестный ни с того, ни с чего начал стрелять по соседям в вестибюле одного из жилых домов в Вашингтоне. Сперва он отстреливался снаружи, а после забарикадировался у себя в квартире. Неизвестно, по какой причине мужчина открыл огонь, однако сотрудникам полиции удалось убедить его сдаться. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются, ТВ Центр.