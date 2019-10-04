"Оперуполномоченными ОУР УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержан мужчина по подозрению в мошенничестве", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

"Оперуполномоченными ОУР УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержан мужчина по подозрению в мошенничестве.В полицию обратилась 61-летняя москвичка и сообщила, что квартира на улице Народного Ополчения, принадлежащая ей, оказалась переоформлена на неизвестного ей человека.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый задержан. Им оказался 37-летний москвич. Установлено, что ранее он арендовал данную квартиру. Совместно с неустановленными соучастниками мужчина, используя поддельный паспорт на имя собственницы, оформил ее электронную цифровую подпись. Выступая от имени владельца, злоумышленники составили фиктивный договор купли-продажи недвижимости, после чего передали документ в регистрирующий орган, что послужило основанием для незаконного перехода права собственности на вышеуказанное помещение.По данному факту следственной частью следственного управления УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деяния", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.