Из незаконного оборота изъяты более 32 граммов сильнодействующих наркотиков.

В середине сентября текущего года оперативниками УНК УМВД России по Владимирской области при проведении совместных оперативных мероприятий с коллегами из МО МВД России «Муромский» задержан 36-летний житель Муромского района. Мужчина подозревается в причастности к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.В кармане куртки задержанного правоохранители обнаружили и изъяли бумажный сверток и полимерный пакет с порошкообразной массой белого цвета.Результатами проведенной впоследствии экспертизы подтверждено, что в карманах находились фенадон и долофин, массой более 32 граммов.Оперативники установили, что задержанный приобрел наркотики на территории одного из соседних регионов.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере).Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.