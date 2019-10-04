Злоумышленники находились рядом с потерпевшим, когда он расплачивался банковской картой в магазине и запомнили пин-код, а затем похитили её...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Арбат задержали женщину и мужчину, подозреваемых в хищении банковской карты и последующем списании с неё денежных средств.В полицию с заявлением обратился 31-летний житель столицы. Мужчина сообщил, что гуляя по улице Новый Арбат, он задремал на лавочке, а проснувшись, не обнаружил в кармане своей банковской карты. Впоследствии выяснилось, что со счета карты неизвестные списали денежные средства в размере более 200 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемых – приезжих 38-летнюю женщину и 49-летнего мужчину. Установлено, что злоумышленники находились рядом с потерпевшим, когда он расплачивался банковской картой в магазине и запомнили пин-код, а затем похитили её. В дальнейшем задержанная женщина расплачивалась похищенной картой за товар в различных магазинах. При обыске по месту ее проживания обнаружены вещи, купленные с помощью похищенной банковской карты.Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», статьей 159.3 «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60