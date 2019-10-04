Владимир Соловьев рассказал коллегам о травле, которая на него обрушилась после инцидента с жителем Татарстана.

Владимир Соловьев рассказал коллегам о травле, которая на него обрушилась после инцидента с жителем Татарстана.Конфликт произошел, когда ведущий выступал с интервью на радио "Вести FM". Изначально, все шло гладко, но потом один из слушателей начал присылать в эфир оскорбления, из-за чего ведущий всплылил. В последствии, из-за этого на него посыпался просто огромный шквал критики. Тем не менее, сам Соловьев не унывает."Я, честное слово, смотрю на это с улыбкой, потому что давно работаю в СМИ и всегда знаю, если начинают травить, то пришел либо весенний сезон обострений, либо осенний," – снисходительно отреагировал Владимир. Он уточнил, что, скорее всего, в аптеки еще просто не успели завезти успокоительное, поэтому аудитория ведет себя столь агрессивно.Впрочем, телеведущий все равно не понимает, чем он спровоцировал неизвестного на столь громкие и злые слова. Отметим, что злопыхатель высказывался не только в сторону знаменитого журналиста, но и в сторону президента Российской федерации. Уже установлено, что мужчина "вещал" с территории республики Татарстан."У меня нет никаких проблем с великим татарским народом... Тот мерзавец, который присылал сообщения, которые вполне могут составить основу для возбуждения уголовного дела против него, – он позорит Татарстан," – эмоционально высказался ведущий "Вечера с Соловьевым". Он дополнил свои рассуждения тем, что неизвестный злопыхатель может не являться татарином по своей национальности, телеканал "360".