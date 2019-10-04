На просторах Русской равнины продолжается постепенное, но устойчивое снижение температуры. Оно будет сопровождаться дождями, а на севере - снегом, сообщает Центр погоды ФОБОС.

На просторах Русской равнины продолжается постепенное, но устойчивое снижение температуры. Оно будет сопровождаться дождями, а на севере — снегом, сообщает Центр погоды ФОБОС.Небосвод в Москве в первые выходные октября будет закрыт плотными облаками. Существенных осадков 5 октября не будет, но в воскресенье в российской столице пройдут дожди. Температура днем в субботу будет достигать 10 градусов выше нуля, а 6 октября – плюс 7 градусов. В Северной столице по ночам уже начинает подмораживать, по утрам возможно образование инея и формирование временного снежного покрова. Температура днем в Санкт-Петербурге будет в пределах 4-6 градусов тепла.Дожди с мокрым снегом будут чередоваться на севере, в тылу циклона. В Сыктывкаре днем температура будет аналогичной питерской, в Мурманске и Архангельске – днем воздух прогреется до 1-3 градусов, а по ночам ожидаются заморозки.Небольшие дожди пройдут в Черноземье. В Белгороде, Воронеже и Липецке будет облачно. Температура 5 октября 11-13 градусов тепла, а 6 октября – 6-8 градусов выше нулевой отметки.Ненастно на Верхней Волге. В Нижнем Новгороде и Кирове – 5-7 градусов тепла, в Казани воздух нагреется до 12-14 градусов. Тепло удержится на Средней Волге. В Пензе и Саранске будет комфортно, температура 15-18 градусов, а в Самаре и Саратове погода еще лучше – 17-20 градусов тепла.Сильными ливнями, грозами и порывистым ветром сопровождается похолодание на юге европейской части России. Если 5 октября в Краснодаре и Ростове-на-Дону будет 25 градусов, то уже в воскресенье температура понизится на 8-10 градусов. Семиградусное похолодание ожидается с субботы на воскресенье в Сочи. Оно будет сопровождаться повышением уровня воды в реках при сильных и продолжительных ливнях с грозами. 5 октября в Сочи еще будет плюс 27 градусов. 25-28 градусов будет в этот день и в Крыму. Но после кратковременных дождей к воскресенью температура снизится до сочинских 20 градусов. Но осадки при этом прекратятся.Бабье лето продолжится только на Урале и в Западной Сибири. Здесь солнечно и тепло. В Екатеринбурге, Челябинске, Омске и Новосибирске – 17-20 градусов. 13-15 градусов будет в Хабаровске и Владивостоке. На юге Дальнего Востока кратковременные дожди будут только в субботу.