Полиция Аризоны (США) арестовала 31-летнего Пабло Мартинеза по подозрению в убийстве его шестилетнего сына. Мужчина уже признался, что заливал ребенку в горло горячую воду, потому что таким образом хотел изгнать сидящего в нем демона.

Полиция Аризоны (США) арестовала 31-летнего Пабло Мартинеза по подозрению в убийстве его шестилетнего сына. Мужчина уже признался, что заливал ребенку в горло горячую воду, потому что таким образом хотел изгнать "сидящего в нем демона", сообщает телеканал FOX8.Когда это заметила мать мальчика, она вызвала полицию, но было уже поздно: он уже не подавал признаков жизни.Ребенка доставили в медцентр с ожогами 15-ти процентов тела, где его признали мертвым, передает РИА Новости.