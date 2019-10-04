Четыре теракта в крупных городах центральной России предотвратили российские спецслужбы и правоохранительные органы за восемь месяцев 2019 года. Теракты планировались во Владимире, Воронеже, Тамбове и Туле. Было задержано 152 человека, причастных к терроризму, добавил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Четыре теракта в крупных городах центральной России предотвратили российские спецслужбы и правоохранительные органы за восемь месяцев 2019 года. Теракты планировались во Владимире, Воронеже, Тамбове и Туле. Было задержано 152 человека, причастных к терроризму, добавил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.В ходе контртеррористической операции в городе Кольчугино Владимирской области в мае 2019 года были ликвидированы двое боевиков, напоминает РИА Новости. Они планировали теракт в месте массового пребывания людей по заказу эмиссаров из-за рубежа.На выездном совещании в Туле по вопросам безопасности в Центральной России Николай Патрушев отметил, что в России остается высоким количество преступлений, совершаемых мигрантами. При этом особое беспокойство вызывает вовлеченность мигрантов в террористическую деятельность. Особую опасность представляет экспансия на российскую территорию законспирированных ячеек международных экстремистских и террористических организаций, подчеркнул Николай Патрушев.В 2018 году в Центральном федеральном округе России было выявлено 15 каналов незаконной миграции, возбуждено 186 коррупционных дел, связанных с незаконной миграцией. Всего же с 2018 года было выявлено почти 29 тысяч связанных с нелегальной миграцией преступлений.