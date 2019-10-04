Полузащитник Павел Мамаев провел первую тренировку в составе Ростова. Мамаев, освободившийся из заключения 17 сентября, подписал контракт с ростовчанами сроком на два года.

Полузащитник Павел Мамаев провел первую тренировку в составе "Ростова". Мамаев, освободившийся из заключения 17 сентября, подписал контракт с ростовчанами сроком на два года.Прежний клуб Мамаева "Краснодар" расторг контракт с футболистом. Павел стал свободным агентом, а через несколько дней присоединился к "Ростову". Однако дебютировать в составе ростовчан Мамаев сможет только в весенней части чемпионата."Впечатления отличные, все замечательно. Тренировки довольно интенсивны для того отрезка времени, что я пропустил. Но чувствую, что с каждым днем прибавляю. Приняли как дома. Многих знаю давно, поэтому никаких проблем с адаптацией нет", — приводит слова Мамаева официальный сайт "Ростова".