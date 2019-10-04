"Плавно", пообещал губернатор Владимир Сипягин во время совещания, которое прошло в Белом доме.

"Плавно", пообещал губернатор Владимир Сипягин во время совещания, которое прошло в Белом доме. Но данные прокуратуры области вызывают вопросы.Ольга Коткова, начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Владимирской области: "Когда наши прокуроры провели большую проверку, оказалось, что в принципе ряд муниципалитетов Владимирской области просто оказался не готов."Уже с первого декабря жители области получат новые квитанции. Будет произведен перерасчет за вывоз мусора. Больше всего изменения ощутят те, в чьих квартирах прописаны более трех человек. Нормативы будут различаться для частных и многоквартирных домов, а также для городского и сельского населения. Точных данных о новых размерах платы за вывоз мусора до сих пор нет. Напомним, вступить в мусорную реформу область должна была ещё год назад. Сейчас в регионе загрязнено 49 гектаров земли, это 60 тысяч кубометров нелегального мусора. На особом контроле - Гусь -Хрустальный . Никулинская свалка закрыта, а вывозить мусор регоператор собирается в Муром. Отдельная тема - московские дачники. Их вообще никто не считал. Договоры с СНТ на вывоз мусора также не заключены. Мусорная реформа это и переход к раздельному сбору отходов, и устранение несанкционированных свалок. Сейчас 44 процента сел и деревень не охвачено "цивилизованным" сбором мусора: нет контейнерных площадок, своевременного вывоза отходов. Это основной источник несанкционированных свалок, их в области более 1200. Устранили за этот год - меньше половины.Виктор Придыбайло, начальник государственной инспекции административно-технического надзора администрации области: " Гусь-Хрустальный район ликвидировал за это время, а это те свалки, которые были выявлены в весенний период, и они стараются туда включить месячники уборки, в осенние месяцы, Гусь-Хрустальный район ликвидировал всего 1,6 процента. Суздальский - 10,3 % от выявленных. Судогодский - 16, 6 %. Вот этим районам тяжело будет."