В Кремле еще не видели опубликованной в Конгрессе США смс-переписки, в которой американские дипломаты обсуждают условия встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Переписка сотрудников Госдепа с помощником Зеленского не является первоочередным интересом для Кремля, признался пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В Кремле еще не видели опубликованной в Конгрессе США смс-переписки, в которой американские дипломаты обсуждают условия встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Переписка сотрудников Госдепа с помощником Зеленского не является первоочередным интересом для Кремля, признался пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Песков пообещал, что эта переписка будет просмотрена в Кремле, но не в первую очередь, сообщает ТАСС. "Это вряд ли может быть главным сейчас в нашей работе", — пояснил пресс-секретарь Владимира Путина.Представители Демократической партии США пытаются использовать украинскую тему для того, чтобы отправить президента Дональда Трампа в отставку до осенних президентских выборов в США 2020 года. Кроме того, так американские демократы выгораживают своего кандидата, бывшего вице-президента США Джо Байдена перед скандалом с расследованием уголовных дел, в которых замешан сын главного оппонента Трампа на предстоящих выборах Хантер.В частности, отправлена в отставку американский посол в Киеве Мари Йованович за то, что оказывала давление на украинскую прокуратуру, чтобы дело компании Burisma Group было закрыто. Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка пообещал пересмотреть полтора десятка уголовных дел, которые были закрыты или разбиты на мелкие эпизоды при прежнем руководстве украинской Генпрокуратуры.