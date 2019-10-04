В Кремле не подтвердили, но и не опровергли сообщения СМИ о присвоении главе госкорпорации Ростех Сергею Чемезову звания Героя России.

В Кремле не подтвердили, но и не опровергли сообщения СМИ о присвоении главе госкорпорации "Ростех" Сергею Чемезову звания Героя России."Такого указа не публиковалось — это единственное, что я вам могу сказать", — сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.На должность генерального директора государственной корпорации "Ростехнологии" Сергей Чемезов был назначен в 2007 году. В конце 2012 года корпорация была переименована в "Ростех".