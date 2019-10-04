Материальное положение семей с появлением детей ухудшается, но правительство работает над повышением доходов россиян. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал доклад ВШЭ о том, что рождение ребенка выбрасывает россиян из среднего класса. Работа ведется, но не все сразу, - сказал он.

Материальное положение семей с появлением детей ухудшается, но правительство работает над повышением доходов россиян. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал доклад Высшей школы экономики о том, что рождение ребенка выбрасывает россиян из среднего класса.По словам Пескова, с рождением ребенка доход на каждого члена семьи действительно падает, это простая арифметика. Однако власти сейчас реализуют целый набор мер для повышения доходов населения."Работа ведется, но не все сразу", — сказал Песков.Также он заметил, что доклад ВШЭ – это всего лишь одна из точек зрения, существует множество исследований разных организаций и экспертов. Министерства будут учитывать подобные точки зрения в своей работе.Как сообщает ТАСС, Песков считает, что оценивать работу президента и правительства только лишь по одному критерию неверно. Он пояснил, что по объективным причинам какие-то параметры в полной мере иногда не выполняются. Однако все это принимается во внимание, заверил он.