Юморист впервые за много месяцев вошел в собственную квартиру. Евгений Петросян забрал личные вещи из апартаментов, где проживает артистка Елена Степаненко.

Юморист впервые за многомесяцев вошел в собственную квартиру. Евгений Петросян забрал личные вещи из апартаментов,где проживает артистка Елена Степаненко.Петросян и Степаненкооформили развод еще в прошлом году, однако совместно нажитое имущество все ещеделят. Артисты спорят в том числе из-за квартиры в Зачатьевском переулке, площадью516 квадратных метров.В апартаментах стоимостью600 миллионов рублей сейчас проживает Елена Степаненко. Артистка съезжать не собирается,более того, долгое время она не пускала эк-мужа даже на порог.Однако сегодня, 4октября, Елена Григорьевна смягчилась. Евгений Петросян смог прорваться домой. Правда,адвоката бывшего супруга – Сергея Жорина – артистка оставила за дверью. Правозащитникснимал происходящее на камеру мобильного стоя в общем коридоре."Он забрал удостоверениенародного артиста, свой компьютер, который ему нужен для работы, какие-толичные вещи. Они не являются предметом раздела. Лучше бывшие супруги общатьсяне стали, потому что Степаненко находится в обиженной позе и принципиально нехочет заключать никаких мировых соглашений", – сказал юрист .Напомним, апартаменты в Зачатьевскомпереулке по бумагам принадлежат . Долгое время артистоплачивал коммунальные платежи, хотя сам там не проживал. Юморист отдавал по 200-250тысяч рублей в месяц пока суд не арестовал его счета. Когда Елене Степаненкостали угрожать отключением воды и электричества, артистка стала оплачивать квитанции, но не в полном объеме."Она стала сама вносить деньги конкретно за эти опции – около 30 тысяч в месяц,однако за тепло, уборку и капремонт по-прежнему отказывается платить. Суммынабегают очень большие", – говорил адвокат ранее.