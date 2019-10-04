Юморист впервые за много
месяцев вошел в собственную квартиру. Евгений Петросян забрал личные вещи из апартаментов,
где проживает артистка Елена Степаненко.
Юморист впервые за много
месяцев вошел в собственную квартиру. Евгений Петросян забрал личные вещи из апартаментов,
где проживает артистка Елена Степаненко.
Петросян и Степаненко
оформили развод еще в прошлом году, однако совместно нажитое имущество все еще
делят. Артисты спорят в том числе из-за квартиры в Зачатьевском переулке, площадью
516 квадратных метров.
В апартаментах стоимостью
600 миллионов рублей сейчас проживает Елена Степаненко. Артистка съезжать не собирается,
более того, долгое время она не пускала эк-мужа даже на порог.
Однако сегодня, 4
октября, Елена Григорьевна смягчилась. Евгений Петросян смог прорваться домой. Правда,
адвоката бывшего супруга – Сергея Жорина – артистка оставила за дверью. Правозащитник
снимал происходящее на камеру мобильного стоя в общем коридоре.
"Он забрал удостоверение
народного артиста, свой компьютер, который ему нужен для работы, какие-то
личные вещи. Они не являются предметом раздела. Лучше бывшие супруги общаться
не стали, потому что Степаненко находится в обиженной позе и принципиально не
хочет заключать никаких мировых соглашений", – сказал юрист .
Напомним, апартаменты в Зачатьевском
переулке по бумагам принадлежат . Долгое время артист
оплачивал коммунальные платежи, хотя сам там не проживал. Юморист отдавал по 200-250
тысяч рублей в месяц пока суд не арестовал его счета. Когда Елене Степаненко
стали угрожать отключением воды и электричества, артистка стала оплачивать квитанции, но не в полном объеме.
"Она стала сама вносить деньги конкретно за эти опции – около 30 тысяч в месяц,
однако за тепло, уборку и капремонт по-прежнему отказывается платить. Суммы
набегают очень большие", – говорил адвокат ранее.