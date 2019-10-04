В преддверии заседания Наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей победители и финалисты флагманских проектов в течение двух дней отстаивали свои предложения.

В преддверии заседания Наблюдательного совета платформы "Россия — страна возможностей", которое пройдет в пятницу, 4 октября, в сочинском образовательном центре "Сириус" под председательством президента России Владимира Путина, победители и финалисты флагманских проектов в течение двух дней отстаивали свои предложения по созданию условий для обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан и запуску эффективных социальных лифтов для одаренной молодежи.Среди участников проектной сессии были победители и финалисты таких проектов, как "Мой первый бизнес", студенческой олимпиады "Я — профессионал", фестиваля "Российская студенческая весна", инженерного чемпионата Case-In. Вместе с ними работали эксперты и специалисты платформы "Россия — страна возможностей" и победители конкурса "Лидеры России". Результаты двухдневной сессии будут представлены на заседании Наблюдательного совета.Генеральный директор Автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров отметил, что в ходе заседания Наблюдательного совета будут определены планы дальнейшей работы, развитие уже действующих проектов, а также новые направления деятельности.Автономная некоммерческая организация "Россия — страна возможностей" учреждена Указом президента России от 22 мая 2018 года. Ее ключевая цель — создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан страны, создание эффективных социальных лифтов.