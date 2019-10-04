Теледоктор Елена Малышева в эфире программы Жить здорово дала пинка пришедшему к ней Родиону Газманову. Женщина тонко намекнула, что мужчине пора бы обзавестись супругой.

Теледоктор Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" "дала пинка" пришедшему к ней Родиону Газманову. Женщина тонко намекнула, что мужчине пора бы обзавестись супругой.Ведущая пригласила знаменитость стать героем ее программы, посвященной половой жизни мужчин после 40 лет. В самом начале съемочного процесса звезда отечественного экрана поинтересовалась у Газманова, почему тот до сих пор не стал семейным человеком.Мужчина ответил скромно, что находится в поиске и пока ему еще не удалось найти "ту самую". "Не сложилось," – уточнил Родион. Кроме того, он не удержался от забавной шутки, которая отлично вплелась в тему передачи."Вы знаете, я слышал, что когда к мужчине приближаются его 40, пора завязывать с красивыми, юными девушками и нужно искать ту, которая сможет распознать первые признаки инсульта," – с юмором поведал артист, издание Teleprogramma.pro.Впрочем, смешная вставка не спасла его от Малышевой, которая решительно вознамерилась "дать пинка" знаменитости для ускорения процесса. Телевизионный медик продолжила "гнуть свою линию" и упорствовать в вопросах женитьбы Газманова. Женщина всячески намекала гостю своей программы, что ему стоит обзавестись супругой, но в конце концов все же решила напрямую поинтересоваться – собирается ли Родион вообще жениться.Ответом ей была опять шутка: "Я точно на ту программу пришел?". Впрочем, соведущий Елены поспешил уточнить, что как врачи они могут посоветовать мужчине ту жену, которая подошла бы ему по медицинским параметрам, однако выступать в роли свах работники программы "Жить здорово" не намерены.Далее телеведущая решила полюбопытствовать, что за девушка пришла вместе с Газмановым не передачу. В свою очередь музыкант любезно отвечал, что это – его коллега по работе, с которой они вместе выступает уже более пяти лет. Он посчитал важным подчеркнуть, что спутница уже давно замужем.В конце концов, Малышева задала сакральный вопрос – как мама певца относится к отсутствию снохи? Однако и здесь ее ждал прокол – Родин ответил, что пока его родной человек просто радуется успехам ненаглядного чада и не рекомендует ему торопиться в плане выбора невесты.