Полицейские в ходе встреч со школьниками особый акцент сделали на пагубном влиянии алкогольной продукции.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в рамках профилактических мероприятий проводят встречи с учениками городских школ.В ходе встреч стражи порядка отвечают на вопросы ребят об административной и уголовной ответственности, разъясняют меры наказания за совершение самых распространенных правонарушений. Также детям напоминают о необходимости соблюдения действующего законодательства, ограничивающего пребывание несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без сопровождения взрослых, о правилах поведения на улице, общественных местах, местах массового отдыха и о том, какие меры предосторожности необходимо соблюдать для личной безопасности. Вместе с инспекторами школьники вспомнили правила сохранности личного имущества, а также меры безопасности в сети Интернет.Особое внимание в ходе мероприятия было обращено на недопустимость употребления подростками наркотиков, алкогольной и табачной продукции.Госавтоинспекторы, в свою очередь, акцентировали внимание ребят на основных правилах движения для пешеходов, пассажиров и водителей, рассказали о причинах и последствиях дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей.В игровой форме полицейские напомнили ребятам, что такое проезжая часть дороги, какие виды транспорта существуют, как правильно переходить дорогу, обозначение пешеходного перехода, сигналы светофора и об эффективности использования светоотражателей. Также полицейские рассказали ребятам об обязательном применении ремней безопасности и использовании детских удерживающих устройств в автомобилях. Особое внимание стражи порядка обратили на важность соблюдения основных дорожных правил при управлении велосипедами.Для закрепления полученных знаний школьникам показали обучающие мультфильмы, после чего дорожные полицейские позволили ребятам посидеть в патрульном автомобиле и ответили на вопросы.В завершении мероприятий участники отметили важность проведения подобных встреч и поблагодарили гостей за познавательные лекции, а полицейские пожелали школьникам отличных оценок и безопасного учебного года.