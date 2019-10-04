Прибывший на Форум регионов в Житомир президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Батька рассыпался в комплиментах и всячески пытался понравиться лидеру Незалежной.
Прибывший на Форум регионов в Житомир президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Батька рассыпался в комплиментах и всячески пытался понравиться лидеру Незалежной.
В Житомир приехали почти полтысячи человек, заявил Лукашенко
и поблагодарил Зеленского за прием. Украину белорусский лидер назвал
"близкой и родной землей".
Между жителями двух стран границ нет, белорусы и украинцы
хорошо понимают друг друга заявил Лукашенко. "Хотя и разговариваем на
разных языках, они близки и понятны нашим людям", – передает слова
президента агентство "БелТА".
Высокопарными речами отметился и Владимир Зеленский.
Украинцы и белорусы дружны и ментально близки, подчеркнул глава государства,
добавив, что гордится близкими отношениями между двумя странами. "Убежден,
что каждый украинец гордится тем, что у нас такие добрые соседи", – сказал
Зеленский.
Если с Петром Порошенко у белорусского лидера были дружеские
отношения, то как общаться с новыми властями Украины в Минске, кажется, не
совсем понимают. заверил Зеленского, что проблем с Белоруссией Киев
иметь не будет. "И если новая власть Украины захочет иметь с нами братские
тесные отношения, за нами дело не станет", – добавил Батька.
"Старые песни о главном" в исполнении Лукашенко и
заезженная пластинка о "братстве" новые украинские власти вряд ли
впечатлит. В Киеве к Минску относятся с недоверием, утверждают эксперты.
По словам дипломата Романа Бессмертного, украинские власти
считают "сателлитом Москвы" и не исключают, что Россия
может нанести удар по Украине через территорию Белоруссии. Кроме того, напомнил
политик, у Киева и Минска разные геополитические приоритеты: Украина идет в
Европейский союз, Белоруссия – член Евразийского.