Прибывший на Форум регионов в Житомир президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Батька рассыпался в комплиментах и всячески пытался понравиться лидеру Незалежной.

Прибывший на Форум регионов в Житомир президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Батька рассыпался в комплиментах и всячески пытался понравиться лидеру Незалежной.В Житомир приехали почти полтысячи человек, заявил Лукашенкои поблагодарил Зеленского за прием. Украину белорусский лидер назвал"близкой и родной землей".Между жителями двух стран границ нет, белорусы и украинцыхорошо понимают друг друга заявил Лукашенко. "Хотя и разговариваем наразных языках, они близки и понятны нашим людям", – передает словапрезидента агентство "БелТА".Высокопарными речами отметился и Владимир Зеленский.Украинцы и белорусы дружны и ментально близки, подчеркнул глава государства,добавив, что гордится близкими отношениями между двумя странами. "Убежден,что каждый украинец гордится тем, что у нас такие добрые соседи", – сказалЗеленский.Если с Петром Порошенко у белорусского лидера были дружескиеотношения, то как общаться с новыми властями Украины в Минске, кажется, несовсем понимают. заверил Зеленского, что проблем с Белоруссией Киевиметь не будет. "И если новая власть Украины захочет иметь с нами братскиетесные отношения, за нами дело не станет", – добавил Батька."Старые песни о главном" в исполнении Лукашенко изаезженная пластинка о "братстве" новые украинские власти вряд ливпечатлит. В Киеве к Минску относятся с недоверием, утверждают эксперты.По словам дипломата Романа Бессмертного, украинские властисчитают "сателлитом Москвы" и не исключают, что Россияможет нанести удар по Украине через территорию Белоруссии. Кроме того, напомнилполитик, у Киева и Минска разные геополитические приоритеты: Украина идет вЕвропейский союз, Белоруссия – член Евразийского.