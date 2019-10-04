Злоумышленники, убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, применив газовый баллон, совершили подрыв банкомата, из которого похитили кассету с денежными средствами...

«Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками УВД по СВАО задержали подозреваемых в краже денежных средств из банкомата», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В отдел полиции обратился представитель охранного предприятия, который сообщил, что на Бутырской улице взорван банкомат.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались трое приезжих мужчин в возрасте от 30 до 34 лет. Установлено, что злоумышленники, убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, применив газовый баллон, совершили подрыв банкомата, из которого похитили кассету с денежными средствами в размере более 400 тысяч рублей, после чего с похищенным скрылись.Часть денежных средств была изъята, остальной частью злоумышленники распорядились по своему усмотрению.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников данного противоправного деяния.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29