По мнению правительства Польши, после 2020 года страна вполне сможет обойтись без российского газа.

По мнению правительства Польши, после 2020 года страна вполне сможет обойтись без российского газа."Сейчас мы все еще получаем самую большую долю газа из России. Это долгосрочный контракт, от которого мы откажемся к концу 2022 года", — заявил представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.Он напомнил о строительстве газопровода "Балтик пайп", который должен соединить Польшу через Данию с норвежским шельфом, передает ТАСС."Это наш стратегический выход из этого зависимого от россиян положения. После 2022 года эта проблема будет решена", — указал представитель правительства.Также возможно увеличение поставок газа из Катара и США.