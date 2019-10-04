Директор московской школы №1536, в которой ученики подвергли издевательствам сверстника, написала заявление об увольнении. Кроме того, уволили классного руководителя школьников. Момент издевательств над мальчиком был записан на видео. Впоследствии данные кадры один из участников буллинга выложил в Сеть.

Директор московской школы №1536, в которой ученики подвергли издевательствам сверстника, написала заявление об увольнении. Кроме того, уволили классного руководителя школьников.Момент издевательств над мальчиком был записан на видео. Впоследствии данные кадры один из участников буллинга выложил в Сеть. Видео заинтересовался столичный департамент образования и науки, в ведомстве начали проверку по факту произошедшего. Данные кадры, предположительно, были сделаны в конце сентября.В пресс-службе департамента образования и науки города Москвы рассказали, что в ведомстве считают недопустимым подобные инциденты в школе. С классным руководителем восьмого класса Галиной Лошкаревой расторгнуты трудовые отношения, сообщает РИА Новости. Отмечается, что директор школы №1536 Акатова Марина написала заявление об уходе, ее просьбу в департаменте удовлетворили.Кроме того, с детьми и семьями, оказавшимися в центре инцидента, работают специалисты социальной защиты. С учениками школы проводят беседы социальные педагоги и психологи.