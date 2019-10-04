В Самарской области потушили пожар в жилом доме. Были эвакуированы 8 человек и... кот, испуганно сидевший на краю балкона. В результате происшествия никто не пострадал.

В пятницу в Самарской области на улице Бочарикова горел жилой дом. Огонь распространился на площадь 65 квадратных метров, и для его тушения было задействовано два десятка сотрудника МЧС.Были эвакуированы 8 человек и... кот, испуганно сидевший в дыму на краю балкона. Очевидец, снимающий инцидент на видео, обратил внимание на домашнее животное и сообщил о нем пожарным.Кота не без труда нашли и спасли. В результате инцидента никто не пострадал, огонь был полностью потушен в течение получаса с момента поступления сообщения о пожаре.