Полиция Индии опровергла сообщения о том, что из музея пропал прах Махатмы Ганди. Там заявили, что урны с прахом в этом музее никогда не было.

Полиция Индии опровергла сообщения о том, что из музея пропал прах Махатмы Ганди.По словам сотрудника полиции, урну с прахом лидера индийского национально-освободительного движения в принципе не могли похитить из музея в штате Мадхья-Прадеш, так как ее там никогда не было.Информация об исчезновении праха появилась 2 октября – в день 150-летия со дня рождения Махатмы Ганди. Также злоумышленники повесили в музее плакат с фотографией Ганди, на котором было написано "предатель нации", передает "Интерфакс".Махатма Ганди был убит в 1948 году индийским националистом-радикалом. После смерти его тело кремировали, но не стали развеивать, как этого требуют традиции индуизма, а разделили прах на несколько частей и отправили в мемориалы по всей стране. Националисты в Индии критикуют Ганди за идею единства индуистов и мусульман.