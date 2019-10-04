Великобритания получила предложение от Владимира Путина ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Однако позиция Лондона не отличается от мнения других членов НАТО, заявил посол Королевства в России Лори Бристоу.

Великобритания получила предложение от Владимира Путина ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Однако позиция Лондона не отличается от мнения других членов НАТО, заявил посол Королевства в России Лори Бристоу.Запрет на подобное оружие был бы хорошей идеей, если бы Россия уже не построила и не разместила ракеты средней и меньшей дальности, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на дипломата.Напомним, в августе 2019 года Соединенные Штаты расторгли ДРСМД, который запрещал создание и использование ракет с радиусом действия от 500 до 5500 километров и крылатых ракет наземного базирования. Россия также вышла из соглашения, однако ввела односторонний мораторий на установку подобных вооружений.