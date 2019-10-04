Президент России Владимир Путин в пятницу, 4 октября, посетил порт Тамань в Краснодарском. Владелец компании Мишель Литвак провел для российского лидера экскурсию по объектам.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 4 октября, посетил порт Тамань в Краснодарском крае. Владелец компании Мишель Литвак провел для российского лидера экскурсию по объектам.В порту реализует стивидорные проекты группа ОТЭКО. Заместитель главы компании по инвестпроектам Игорь Зюзин ознакомил Владимира Путина с процессом работы единственного в России трехвагонного опрокидывателя. Он отметил, что в рамках II очереди ОТЭКО планирует запустить четырехвагонный опрокидыватель, что позволит еще больше ускорить процесс выгрузки.Кроме того, представители компании обратили внимание российского лидера на то, что в рамках технологического процесса соблюдаются высокие экологические нормы, а также используется система водяного пылеподавления.После этого президента России ознакомили с макетом развития порта. В его составе уже действуют терминалы по перевалке навалочных и нефтеналивных грузов, угля. Кроме того, будут созданы мощности, позволяющие обрабатывать крупногабаритные и универсальные грузы.На территории порта планируется создать тепличный комплекс. Он будет отапливаться за счет энергии, которая образовывается в ходе производственной деятельности. Также в планах строительство поселка, где смогут проживать 15 тысяч специалистов порта, сообщает "Интерфакс".Владимиру Путину также продемонстрировали археологические находки, которые нашли при строительстве объектов порта.Ранее сообщалось, что российский лидер прибыл в Тамань, чтобы осмотреть портово-индустриальный промышленный парк ОТЭКО, а также грузовые терминалы частного морского порта.