В пятницу, 4 октября, в подмосковных Химках случилось серьезное ДТП. На улице Пожарского столкнулись маршрутка и легковой автомобиль Mercedes. Об этом сообщает агентство Москва со ссылкой на ..

В пятницу, 4 октября, в подмосковных Химках случилось серьезное ДТП. На улице Пожарского столкнулись маршрутка и легковой автомобиль Mercedes. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МВД по Московской области.В результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей. Подробности их состояния не раскрываются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, передает . Они устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.