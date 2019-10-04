Звезда сериала Универ Анна Хилькевич возбудила фантазию поклонников мужского пола. Артистка показала пикантное фото со съемок.

Звезда сериала "Универ" АннаХилькевич возбудила фантазию поклонников мужского пола. Артистка показалапикантное фото со съемок.Анна Хилькевичопубликовала в личном "Инстаграм" свежий снимок. В кадре она позирует вместе сколлегой по цеху Марусей Климовой. Артистки вместе снимаются в сериале "Засчастьем".Снимок сделан в стилеБДСМ. Девушки облачены в черное белье, что характерно для субкультуры. Также однаиз них держит в руках плетку – атрибут для игр садомазо."Мы такие разные, новсе-таки мы вместе", – написала артистка под фото.Отметим, что удалось расположить камеру так, что самые пикантные места ее тела осталисьза кадром. Это очень расстроило поклонников мужского пола. Интернет-обывателитребовали опубликовать более откровенные фото."Мммм))) распутницы(здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Ого! Вот это образ👍", "Хиля❤️🔥 как всегда, бомба 👏👏👏", "Что за секс 🔥", "Скажите: горячооо🔥🔥🔥🔥", "Анна, можно остальную часть фото, котораяосталась снизу отдельным постом?)", "БДСМщитсы 😏", "Зачемфотку снизу обрезала? Там же самое интересное?", "Аня, да вас наказать нужно плеткой,в таком-то костюме!" – отмечали фанаты в комментариях.