Звезда сериала Универ Анна
Хилькевич возбудила фантазию поклонников мужского пола. Артистка показала
пикантное фото со съемок.
Звезда сериала "Универ" Анна
Хилькевич возбудила фантазию поклонников мужского пола. Артистка показала
пикантное фото со съемок.
Анна Хилькевич
опубликовала в личном "Инстаграм" свежий снимок. В кадре она позирует вместе с
коллегой по цеху Марусей Климовой. Артистки вместе снимаются в сериале "За
счастьем".
Снимок сделан в стиле
БДСМ. Девушки облачены в черное белье, что характерно для субкультуры. Также одна
из них держит в руках плетку – атрибут для игр садомазо.
"Мы такие разные, но
все-таки мы вместе", – написала артистка под фото.
Отметим, что удалось расположить камеру так, что самые пикантные места ее тела остались
за кадром. Это очень расстроило поклонников мужского пола. Интернет-обыватели
требовали опубликовать более откровенные фото.
"Мммм))) распутницы
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "Ого! Вот это образ👍", "Хиля❤️🔥 как всегда, бомба 👏👏👏", "Что за секс 🔥", "Скажите: горячооо🔥🔥🔥🔥", "Анна, можно остальную часть фото, которая
осталась снизу отдельным постом?)", "БДСМщитсы 😏", "Зачем
фотку снизу обрезала? Там же самое интересное?", "Аня, да вас наказать нужно плеткой,
в таком-то костюме!" – отмечали фанаты в комментариях.